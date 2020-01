Rookontwikkeling in café Las Caux Kristof Pieters

19 januari 2020

De brandweer van Sint-Niklaas werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een rookontwikkeling bij café Las Caux op het Sint-Nicolaasplein. Rond 10 na 1 trad het brandalarm in werking. De hulpdiensten stelden echter nergens brand vast. Vermoedelijk was het alarm geactiveerd door een smeulende sigaret.