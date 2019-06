Rookgeur in loods in Clement Heirmanstraat Kristof Pieters

De hulpdiensten werden zondagochtend rond 3 uur opgeroepen voor een rookgeur in een loods in de Clement Heirmanstraat in Sint-Niklaas. Ter plaatse werd wel een rookgeur vastgesteld maar geen brand. In de loods was ook niemand aanwezig. Een branddeskundige werd aangesteld om de zaak verder te onderzoeken.