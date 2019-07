Rook- en vuurverbod opgeheven in provinciale domeinen en recreatiegebieden JVS

29 juli 2019

17u41 0 Sint-Niklaas De waarnemend gouverneur heeft het rook- en vuurverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en heiden ingetrokken. Dat gold de voorbije week onder meer in het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas.

Door de aanhoudende hitte legde waarnemend gouverneur in Oost-Vlaanderen een rook- en vuurverbod op in natuurgebieden, provinciale domeinen en recreatiegebieden. Het risico op brand was te groot geworden. Heel wat gemeenten legden zelf nog extra maatregelen op om brandgevaar tegen te gaan.

Intussen is het gevaar grotendeels geweken, door de stevige regenval van de voorbije dagen. Het Agentschap Natuur en Bos heeft nu ook de code voor het brandgevaar teruggebracht van code oranje naar code geel. Daardoor besliste de waarnemend gouverneur om het politiebesluit van 24 juli op te heffen. Het maken van open vuur is opnieuw toegelaten en het rookverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en heiden wordt ingetrokken. Het nieuwe politiebesluit is onmiddellijk van kracht.