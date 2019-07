Rook- en vuurverbod op recreatiedomein De Ster: provincie neemt maatregelen door aanhoudende droogte JVS

22 juli 2019

17u08 0 Sint-Niklaas In alle provinciale domeinen en bosgebieden is er door de droogte een rook- en vuurverbod van kracht. Dat is dus ook het geval in het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas.

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte besliste de provincie Oost-Vlaanderen vandaag om een tijdelijk rook- en vuurverbod op te leggen in alle provinciale domeinen en bosgebieden. In het Waasland geldt dat voor het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. “We hebben nog geen onverwachte brandjes gehad, maar het is beter preventief te werken op brandgevaar”, aldus gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA), bevoegd voor Recreatiedomeinen. “Het verbod staat duidelijk bij de ingang vermeld. De medewerkers zien er nauwlettend op toe, al zullen we geen extra controles doen. En sowieso proberen we roken ook weg te houden bij de speeltuinen.”

Code geel

Niet alleen voor de recreatiedomeinen gelden de maatregelen door de aanhoudende droogte, maar ook voor de natuurgebieden die de provincie beheert in deze regio, zoals de Roomkouter in Tielrode. Intussen geldt ook nog steeds code geel bij het Agentschap Natuur en Bos voor Oost-Vlaanderen. Dit verbiedt roken niet, maar waarschuwt wel voor de toenemende kans op brand.