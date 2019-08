Roofing vat vuur bij dakwerken Kristof Pieters

25 augustus 2019

09u07 0 Sint-Niklaas In de Knaptandstraat in Sint-Niklaas ontstond zaterdagmiddag om 14.30 uur brand bij dakwerken. Twee mannen waren roofing aan het aanbrengen op de scheiding van twee daken. De roofing vatte echter vuur en dreigde het hele dak in brand te zetten.

Terwijl één van de mannen de brandweer belde, nam de andere een tuinslang om het vuur te lijf te gaan. Hij slaagde er in om het vuur te doven nog voor de brandweer aankwam. De brandweer deed nog wel een grondige nacontrole en bluste nog even na. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. De Knaptandstraat was gedurende een half uurtje afgesloten voor het verkeer.