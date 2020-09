Ronde van Vlaanderen passeert jaartje langer door Sint-Niklaas Joris Vergauwen

23 september 2020

17u41 0 Sint-Niklaas Op zondag 18 oktober vindt de Ronde van Vlaanderen plaats, met opnieuw een doortocht in Sint-Niklaas. Door de coronacrisis zal de Ronde zelfs een jaartje langer in de Wase hoofdstad passeren.

Sint-Niklaas ligt als ‘Dorp van de Ronde’ al sinds 2017 op het parcours van Vlaanderens Mooiste. De contracten met organisator Flanders Classics worden opgemaakt voor drie jaar. Door de coronacrisis wordt het contract met een jaar verlengd. “Het is een uitzonderlijk jaar, met een uitzonderlijk Ronde in oktober. Het contract wordt daarom een jaar opgeschort en verlengd. De Ronde zal dus ook nog na 2022 in Antwerpen vertrekken en in Sint-Niklaas passeren. Normaal gezien loopt het contract drie jaar, maar nu dus een jaartje langer”, verduidelijkt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Om de titel van ‘Dorp van de Ronde’ te dragen, betaalt de stad telkens 35.000 euro aan organisator Flanders Classics. In ruil daarvoor krijgt de stad VIP-tickets aangeboden. Het hele VIP-gebeuren is bij de eerstvolgende editie van de Ronde echter geannuleerd.

Mondmaskerplicht

Op zondag 18 oktober komen de renners vanuit de Vossekotstraat aan recreatiedomein De Ster Sint-Niklaas binnengereden. Via de N70 gaat het naar de rotonde aan het zwembad, waar de hele karavaan de Parklaan opdraait om een rondje te maken over de Grote Markt en terug te keren naar de N70, om vervolgens via Tielrode en Hamme verder koers te zetten richting Vlaamse Ardennen.

Er zal langs het hele parcours een mondmaskerplicht gelden. Dat besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen. “Het is best om overal zelfde regels te hanteren, van start tot aankomst”, aldus Dehandschutter. “Wij zijn echter niet van plan om verboden zones in te lassen, zoals op de hellingen in de Vlaamse Ardennen. Dat wordt daar gedaan om een volkstoeloop te vermijden. Voor de doortocht van de Ronde in Sint-Niklaas verwachten we echter geen massa volk. We zien dat de opkomst bij evenementen de voorbije periode gematigd is. Kijk naar de autoloze zondag van vorig weekend, waarbij zeker geen volkstoeloop was. En als er een mondmaskerplicht is, wordt die voor 99 procent nageleefd. We zullen echter wel de toeschouwers langs het parcours informeren.”