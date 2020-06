Roemeense bende opgerold die plofkraak pleegde op Argenta-filiaal Kristof Pieters

05 juni 2020

17u20 2 Sint-Niklaas Het gerecht heeft een Roemeense bende opgerold die in oktober vorig jaar verschillende plofkraken heeft gepleegd op bankautomaten. Ze sloegen onder meer toe bij het Het gerecht heeft een Roemeense bende opgerold die in oktober vorig jaar verschillende plofkraken heeft gepleegd op bankautomaten. Ze sloegen onder meer toe bij het Argenta-filiaal aan Vijfstraten in Sint-Niklaas. De daders gebruikten zelfgemaakte pakketjes met buskruit om de automaten te vernielen.

De bende werd opgerold door het gerecht in Turnhout. Er werd een Roemeens koppel gearresteerd in Diest voor hun betrokkenheid bij een reeks plofkraken in ons land tussen 5 oktober en 30 oktober. Een derde man werd opgepakt in Roemenië en een vierde staat internationaal geseind. De buit en de schade aan de bankfilialen worden geraamd op minstens 700.000 euro. De bende gebruikte zelfgemaakte pakketjes met buskruit die ze dan lieten ontploffen aan de automaat. Bij huiszoekingen werd bewijsmateriaal gevonden.

De verdachten worden in verband gebracht met de plofkraak op een filiaal van Argenta aan Vijfstraten in Sint-Niklaas op 30 oktober vorig jaar. Bij de ontploffing raakten zowel het bankfiliaal als enkele geparkeerde auto’s zwaar beschadigd. Getuigen spraken toen al van vier daders.

De bende sloeg ook toe in andere landen zoals Luxemburg en Duitsland. Door een nauwe samenwerking met de Duitse en Roemeense autoriteiten kon de bende tijdens het onderzoek in kaart worden gebracht. Het gebruikte voertuig kon ook getraceerd worden. De daders riskeren gevangenisstraffen van 20 tot 30 jaar.