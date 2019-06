Roekloze bestuurder verliest controle over wagen en komt op centimeters van woning tot stilstand Kristof Pieters

24 juni 2019

11u19 5 Sint-Niklaas Een jonge bestuurder verloor zondagavond de controle over zijn BMW op het Zonneken in Sint-Niklaas. Zijn wagen begon te tollen en ramde met de achterkant een gemetste brievenbus en enkele struiken. Volgens getuigen reed de man ontzettend roekeloos.

Getuigen die van een feestje in de buurt kwamen, zagen hoe de bestuurder ei zo na eerder al de controle was verloren over zijn wagen. “We moesten zelf wegspringen voor de auto. Een eindje verder begon hij te slippen. Daarna vertrok hij opnieuw met gierende banden en even verder verloor hij andermaal de controle", vertelt een ooggetuige. De BMW tolde rond en ramde met de achterkant een brievenbus en enkele struiken. Vervolgens kwam de auto op nauwelijks enkele centimeters van een woning op de oprit tot stilstand. De inzittende bleef ongedeerd maar verkeerde wel in shock. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en controleerde de bestuurder ter plaatse. Hij moest niet mee naar het ziekenhuis. Hij werd door buurtbewoners even opgevangen om te bekomen. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd, de brievenbus werd volledig vernield.