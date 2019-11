Rode Kruis-Vlaanderen opent nieuw donorcentrum op Stationsplein JVS

15 november 2019

13u00 0 Sint-Niklaas Rode Kruis Vlaanderen opent vrijdag een nieuw donorcentrum op het Stationsplein in Sint-Niklaas. Daar kan iedereen elke weekdag terecht om bloed of plasma te geven.

Het nieuwe donorcentrum van het Rode Kruis is al het dertiende in Vlaanderen. Het Rode Kruis wil daarmee aan de stijgende vraag naar bloed en plasma voldoen. De komende vijf jaar vraagt de overheid aan het Rode Kruis om jaarlijks minstens 5 procent meer plasma in te zamelen.

“De vraag naar plasma stijgt wereldwijd, omdat er meer en meer toepassingen voor plasma worden gevonden. Zo is plasma ook belangrijk als basis voor medicijnen. Daarbovenop groeit de groep patiënten die plasma nodig heeft. Denk maar aan patiënten met stollingsproblemen of problemen met het immuunsysteem. We zijn er dan ook van overtuigd dat we met de opening van dit nieuwe donorcentrum heel wat meer patiënten zullen kunnen helpen”, klinkt het bij het Rode Kruis.

Daarnaast wil het Rode Kruis met dit nieuwe donorcentrum ook meer nieuwe donoren aanspreken. “Elk jaar valt namelijk zo’n 10 procent van onze donoren uit wegens te hoge leeftijd, ziekte of andere redenen. Een extra donorcentrum openen is één van de manieren waarop we potentiële donoren tegemoetkomen.”

Afspraak

In het donorcentrum van Sint-Niklaas zijn zeven bedden voor plasmadonoren en drie bedden voor bloeddonoren. Wie plasma wil geven, maakt best op voorhand een afspraak, omdat een plasmadonatie ongeveer een uur duurt en een bloeddonatie slechts een kwartier. Op de website van het Rode Kruis kan iedereen op voorhand een donortest invullen.

Het donorcentrum bevindt zich op het Stationsplein 26 en is elke weekdag open. Vier keer per jaar opent het donorcentrum ook op zaterdag, wat in 2019 nog gebeurt op 21 en 28 december.

Alle info: www.rodekruis.be/donorcentrumsintniklaas.