Rode Kruis organiseert opleiding reanimeren en defibrileren JVS

21 januari 2020

09u39 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag kan iedereen leren reanimeren en defibrileren bij het Rode Kruis in Sint-Niklaas.

Regelmatig houdt de lokale afdeling van het Rode Kruis opleidingen reanimeren en defibrileren. Dat gebeurt opnieuw komende zaterdag 25 januari, van 9.30 tot 12.30 uur, in het Rode Kruis-centrum in de Parklaan 2. “In deze hartveilige stad engageren wij ons om opleidingen voor het gebruik van levensreddende AED’s of hartstarters te organiseren. Dit is gratis voor de hele bevolking, ouder dan 16 jaar. Een korte opleiding van drie uur volstaat om het AED-toestel te leren gebruiken en de eerste levensreddende stappen te kennen. Er is geen voorkennis vereist”, klinkt het bij het Rode Kruis.

Info: www.rodekruis.be/afdeling/sint-niklaas