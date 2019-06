Rode Kruis-opvangcentrum geeft Wereldfeest JVS

10 juni 2019

18u28 0 Sint-Niklaas Op vrijdag 14 juni vindt er in het Rode Kruis-opvangcentrum in de Kasteelstraat het ‘Wereldfeest’ plaats.

In het opvangcentrum van het Rode Kruis in de Kasteelstraat in Sint-Niklaas is het vrijdag feest. De bewoners van het opvangcentrum bereiden een groot, werelds diner, waarvoor iedereen welkom is vanaf 18 uur. De band Arumbo zorgt vanaf 19.30 uur voor muziek en dj Bubba sluit de avond af met plaatjes uit de hele wereld. Voor kinderen is er de hele avond animatie. Groep Intro zet dan weer talenten van asielzoekers centraal in een tentoonstelling.

De toegangsprijs voor het diner en het feest bedraagt 8 euro voor volwassenen, voor kinderen en mensen met een kansenpas is dat 4 euro.

Inschrijven kan via integratie.ocsint-niklaas of 03/778.88.20.