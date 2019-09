Rode Kruis helpt kwetsbare kinderen thuis of op school: “Nog op zoek naar brugfiguren” JVS

10 september 2019

09u45 0 Sint-Niklaas Het Rode Kruis is in Sint-Niklaas no op zoek naar vrijwilligers die de rol van ‘brugfiguur’ op zich willen nemen en een kind willen ondersteunen bij het schoolwerk.

Het Rode Kruis neemt in Sint-Niklaas ook sociale taken op, onder meer met brugfiguren. Dat zijn vrijwilligers die zorgen voor klasondersteuning of huiswerkbegeleiding voor een kwetsbaar kind. “De situaties in gezinnen zijn zeer uiteenlopend: een moeilijke financiële situatie, de taal niet machtig zijn, ouders die in een vechtscheiding liggen, een ouder die net gestorven is... Al deze situaties kunnen er voor zorgen dat een kind het moeilijk heeft op school. Op vraag van de school kan er dan een beroep gedaan worden op vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij kunnen zorgen voor klasondersteuning of huiswerkbegeleiding voor een kwetsbaar kind”, klinkt het bij het Rode Kruis in Sint-Niklaas, dat op zoek is naar een aantal extra vrijwilligers om deze dienst te versterken.

“We zorgen voor een engagement op maat. We kijken voor elke vrijwilliger wat mogelijk is. Je moet wel minstens 16 jaar oud zijn, een bewijs van goed gedrag en zeden hebben en goed kunnen omgaan met kinderen. Opleiding en begeleiding worden voorzien door het Rode Kruis zelf.”

Op dinsdag 17 september om 20 uur is er een vrijblijvend infomoment in het Rode Kruislokaal in de Parklaan 2. Info: 0473/83.68.08, www.rodekruis.be/afdeling/sint-niklaas.