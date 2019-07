Rode Duivels-kapper start vierde zaak: “Mijn geheim? Talent en veel werken, tot 18 uur per dag” Mathieu Nayis neemt Kapper Oscar over Joris Vergauwen

26 juli 2019

17u19 4 Sint-Niklaas De Rode Duivels en tal van andere bekende voetballers zijn klant bij hem, net als artiesten als Jean-Claude Van Damme. Mathieu Nayis heeft in enkele jaren tijd stevig zijn naam gevestigd. De gerenommeerde kapper opent nu voor het eerst in Vlaanderen een zaak, in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Daar neemt hij vanaf 1 augustus kapperszaak Oscar over. Midden volgende maand opent de nieuwe zaak.

“Ik heb momenteel drie kapsalons: twee in Brussel en één in Waterloo. Ik wilde graag in Vlaanderen ook een zaak openen. Alles is eigenlijk in een stroomversnelling geraakt na een gesprek met de zaakvoerders van Kapper Oscar in Sint-Niklaas. Ik neem vanaf 1 augustus die zaak over. De eerste Mathieu Nayis in Vlaanderen dus. Ik kijk er erg naar uit.”

Mathieu Nayis raakte vooral bekend door zijn kapperswerk voor de Rode Duivels. “Heel wat voetballers zijn klant, uit binnen- én buitenland. Ik heb ook al veel artiesten gehad, waaronder Jean-Claude Van Damme. Fijn natuurlijk. Mijn geheim? Ik denk dat het vooral een kwestie is van talent en heel veel motivatie. Niet veel mensen werken ook 18 uur per dag. Ik ben helemaal van nul begonnen, mijn ouders hadden niks. En ik heb respect. Ik vraag geen foto’s of tickets voor een match. Ik doe het gewoon op het gemak. Ik ben ook niet iemand die veel vragen stelt of een hele uitleg doet. Maar wat ik doe, doe ik wel met passie. En dat wordt geapprecieerd. En dan gaat het vlug, via mond-aan-mondreclame. Ik ben pas in 2015 begonnen, maar het is snel gegaan. Talent en veel werken, want ‘il faut travailler pour le faire briller’.”

Het kapsalon zal de eerste weken van augustus gesloten blijven voor een aantal ingrepen. Bedoeling is om midden augustus of in de derde week te openen. “Ik ben van plan om de eerste weken heel aanwezig te zijn, om het concept duidelijk te maken en mijn team tot in detail op te leiden. Ik wil een gevestigde naam worden in Sint-Niklaas en tot ver daarbuiten. In Brussel heb ik klanten van Luxemburg en Oostende tot Knokke en zelfs Parijs. Met deze nieuwe zaak zullen sommige klanten een alternatief dichterbij krijgen.”