Rode Duivel Toby Alderweireld schenkt tablets aan PC Sint-Hiëronymus: “Mooi dat we niet vergeten worden” Joris Vergauwen

21 april 2020

19u52 0 Sint-Niklaas Een mooi gebaar van Rode Duivel Toby Alderweireld. Hij heeft twee tablets geschonken aan psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus.

Niet alleen in woonzorgcentra en in de ziekenhuizen slaat het coronavirus toe, maar ook in de psychiatrische ziekenhuizen. In Sint-Hiëronymus in de Dalstraat worden al wekenlang de nodige maatregelen getroffen en wordt er gewerkt in moeilijke omstandigheden. “We hebben ons gereorganiseerd, onder meer met een aparte opnameafdeling waar we cliënten eerst 7 dagen in quarantaine houden om Covid-19-symptomen te kunnen opmerken en een aparte Covid-19-afdeling, bij vaststelling en positieve tests. Onze cliënten kunnen niet buiten en ze mogen al wekenlang geen bezoek krijgen. Dat is hard om dragen voor wie het sowieso al psychisch moeilijk heeft. We proberen hierin tegemoet te komen door zoveel als mogelijk digitale contacten te stimuleren en te onderhouden”, vertelt algemeen directeur Stefaan Baeten van PC Sint-Hiëronymus.

“Kon en moest iets doen”

Daarom is de gift van Rode Duivel Toby Alderweireld ook een heel welgekomen steun voor Sint-Hiëronymus. De vader van de voetballer van Tottenham Hotspurs kwam de tablets persoonlijk afgeven, met een brief van zijn zoon erbij. Daarin geeft Toby aan waarom hij deze schenkingen doet aan verscheidene zorginstellingen. “Toen ik een zicht kreeg op de gevolgen van de coronacrisis voelde ik duidelijk aan dat ik iets kon en moest doen. Het contact met familieleden is belangrijk. Wanneer bezoek niet meer mogelijk is, wordt het heel moeilijk. Daarom geef ik deze tablets, opdat de getroffen mensen weer in visueel contact kunnen komen met hun geliefden. U mag deze tablets na de coronaperiode ook houden”, laat Toby Alderweireld weten.

In Sint-Hiëronymus is men heel dankbaar voor het gebaar. “Het is heel mooi dat we niet vergeten worden als psychiatrisch ziekenhuis.” Verder doet het er alles aan om de cliënten zo goed mogelijk op te vangen. “We hebben een eigen boodschappendienst opgezet en een winkeltje geopend waar cliënten terecht kunnen. Het therapie-aanbod in de weekends is extra uitgebreid. En er is ook een samenwerkingsproject opgezet met Museum Guislain over kunst in quarantaine. De families ondersteunen we zoveel mogelijk door bijvoorbeeld een vlotte pakjesdienst te voorzien, veel contacten te leggen en filmpjes te maken voor kinderen van cliënten. In deze coronatijden, waar we fysisch voldoende afstand moeten houden, proberen we psychisch extra nabij te zijn. We zien gelukkig een stijgende maatschappelijke aandacht voor het mentale welzijn in deze tijden.”