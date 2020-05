Rioleringswerken Puitvoetstraat zorgen voor verkeersproblemen op parking van Euroshop Kristof Pieters

24 mei 2020

11u26 0 Sint-Niklaas De politie moest het voorbije weekend een aantal keer tussenkomen bij verkeersproblemen aan de parking van Euroshop, Brantano en Albert Heijn in de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas. Momenteel zijn er werken aan de gang en dit leidde een paar keer tot opstoppingen waarbij de politie het verkeer moest komen regelen.

In de Puivoetstraat wordt momenteel zowel de riolering als de bovengrond volledig vernieuwd. De werken duren normaal gezien nog tot december maar het is vooral in deze eerste fase tot aan de Puitvoetwegel dat dit problemen veroorzaakt aan de parking van Euroshop, Brantano en Albert Heijn. Er geld namelijk een specifieke verkeerscirculatie waarbij men via de parking moet rondrijden. Deze situatie is blijkbaar niet voor iedereen even duidelijk en op piekmomenten loop het hierdoor soms muurvast.

De politie heeft de problemen intussen al gemeld aan het stadsbestuur. Er zal bekeken worden of er een en ander moet worden bijgestuurd.