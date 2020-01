Rijbewijs ingetrokken bij alcoholcontrole Kristof Pieters

06 januari 2020

16u53 2 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft afgelopen vrijdag twee alcoholcontroles gehouden. In de Zwaanaardestraat in Sinaai en op de Hulstendreef in Belsele werden in totaal 159 bestuurders gecontroleerd op alcohol.

157 bestuurders waren ‘safe’. 1 bestuurder was in de alarmfase. Hij moest zijn rijbewijs voor 3 uur inleveren en kreeg een boete van 179 euro. 1 bestuurder was positief. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Deze persoon zal zich mogen verantwoorden voor de politierechter.