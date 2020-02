Reynaertroute uitgeroepen tot de beste wandelroute van de Benelux JVS

18 februari 2020

07u25 3 Sint-Niklaas De vernieuwde Reynaertroute, ontworpen door het Reynaertgenootschap in 1990, is in Gent door een internationale jury uitgeroepen tot de beste wandelroute van de Benelux 2020.

De vierkoppige jury uit Nederland en België bekroonde vorige zaterdag de Reynaertroute, die 30 jaar geleden het levenslicht zag. De jury oordeelde dat deze grensoverschrijdende, 175 km lange wandelroute een pareltje is. De route werd door het Reynaertgenootschap ontworpen. De bewegwijzerde route is onlangs volledig vernieuwd en uitgebreid met nieuwe natuurgebieden. De route is niet alleen 73 km langer geworden, het traject tussen Lokeren en Temse is helemaal nieuw. Het oude parcours is op veel plaatsen grondig hertekend. Het pad wordt daarenboven voor het eerst in beide richtingen beschreven.

De route werd in 1990 ontworpen door Rik van Daele, Marcel Ryssen (1927-2020) en Herman Heyse (1937-1992) en in 1991 uitgegeven als het slotdeeltje van het door het Davidsfonds uitgegeven boek ‘Het Land van Reynaert’. In 1998 droeg het Reynaertgenootschap het peterschap van de route over aan de vzw Grote Routepaden. De route werd volledig als streek-GR in geel-rood bewegwijzerd. Twintig jaar lang werd de route intens onderhouden door de GR-medewerkers.

Info: www.groteroutepaden.be