Restauratie kerk Belsele van start: “Eén van de oudste dakgebinten in Vlaanderen” Joris Vergauwen

21 april 2020

07u56 0 Sint-Niklaas De restauratie van de kerk van Belsele is van start gegaan. De werken zullen zo’n twee jaar duren. De kerk heeft een rijke geschiedenis, die teruggaat tot de 10de eeuw. Heel bijzonder is het houten dakgebinte, dat werd gemaakt met lokale bomen die tussen 1266 en 1291 geveld werden. De restauratie kost 1,23 miljoen euro.

De mooie Sint-Andreas en Sint-Ghislenuskerk van Belsele krijgt het komende jaar een grondige opfrisbeurt. Tijdens de renovatiewerken worden de dakstructuur, leibedekking en regenwaterafvoer van het schip, koor en annexen volledig gerestaureerd. De toren komt in een volgende fase aan bod.

Vooral de dakstructuur heeft een grondige renovatie nodig. “Een dak van die leeftijd heeft onvermijdelijk te kampen met heel wat problemen. Onopgemerkte lekken hebben de voorbije eeuwen geleid tot houtaantastingen waar ook schadelijke insecten gemakkelijk hun gang kunnen gaan. Heel wat balken hebben te kampen met houtrot en hebben een deel van hun sterkte verloren. Om een duurzame instandhouding te garanderen, wordt al het hout gecontroleerd, hersteld of vervangen waar nodig. Hierbij wordt gestreefd naar een maximaal behoud van de historische balken”, klinkt het.

Oudste dakgebinte

De geschiedenis van de kerk gaat terug tot de 10de eeuw. Toen stond er een kleine romaanse kerk in natuursteen. De kerk werd de daaropvolgende eeuwen stelselmatig uitgebreid en verfraaid tot de kerk die ze vandaag is. “De kerk staat bekend om haar fraaie houtsnijwerk uit de 17de en de 18de eeuw, maar een zeer bijzondere schat zit verborgen op zolder. Het houten dakgebinte bleef immers grotendeels bewaard en is nog steeds zichtbaar op zolder. Uit houtonderzoek blijkt dat de aanwezige balken afkomstig zijn van waarschijnlijk lokale bomen die tussen 1266 en 1291 geveld werden. De kerk heeft daarmee één van de oudste dakgebinten in Vlaanderen. Op zolder is de ronde vorm van het oorspronkelijke tongewelf nog duidelijk zichtbaar.” De kerk werd al in 1936 beschermd als monument en maakt deel uit van een selecte lijst van iconische, historische gebouwen in Oost-Vlaanderen.

De restauratie kost 1,23 miljoen euro. De stad krijgt een erfgoedpremie van 825.000 euro voor deze werken.