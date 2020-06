Restaurant ‘t Korennaer klaar voor nieuwe start: “Héél veel zin in de zomer” Joris Vergauwen

04 juni 2020

14u07 0 Sint-Niklaas In sterrenrestaurant ‘t Korennaer in Nieuwkerken staat chef Edwin Van Goethem te springen om opnieuw te kunnen beginnen.

“Eindelijk! We kunnen weer aan de slag!”, klinkt het bij de chef van ‘t Korennaer. “Twaalf weken, of drie maanden, het is onvoorstelbaar hoe lang de sluiting heeft geduurd. We gaan er dan ook weer keihard tegenaan. We zijn er klaar voor en we zijn uiteraard heel gemotiveerd. Normaal gezien nemen we in de zomer wat vakantie, maar nu heb ik vooral zin om te werken!”

Chef Edwin Van Goethem bleef de voorbije maanden wel bezig, met afhaalmaaltijden dan. Maar het echte werk miste de culinaire nummer 1 van het Waasland heel hard. “Je mist zoveel, besef je plots. Je mist de klanten en zij missen ons. Ongelofelijk hoeveel telefoons we al kregen de voorbije dagen.”

“Ruimte is geen probleem”

‘t Korennaer beschikt over heel wat ruimte, zowel binnen als buiten. “Ruimte is zeker geen probleem. We doen binnen wat aanpassingen en we hebben een groot terras. En het moet hier ook niet stampvol zitten, dat is niet nodig. Ik kan dus heel positief zijn, omdat ik ook over de nodige ruimte beschik. Ik kan me voorstellen dat het voor andere uitbaters heel anders zal zijn.”

‘t Korennaer gaat dan wel open volgende week, toch verdwijnt de traiteurdienst niet. “We gaan daar toch mee door, al beperken we het in aantal. Maar veel mensen hebben ons traiteurverhaal ontdekt en zijn daar heel positief over. Zowel thuis als in het restaurant zal je dus van de kaart van ‘t Korennaer kunnen genieten.”

Info: www.korennaer.be