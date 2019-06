Residentie Koning Nobel aan Kokkelbeekplein bijna klaar: “32 nieuwe appartementen en 13 lofts met karakter” Joris Vergauwen

21 juni 2019

09u51 0 Sint-Niklaas Aan het Kokkelbeekplein in Sint-Niklaas is de nieuwe residentie Koning Nobel bijna afgewerkt. Ontwikkelaar NV Woonbureau heeft er 32 appartementen en 13 lofts gebouwd. De appartementen zijn nieuwbouw, de lofts zijn ondergebracht in de vroegere textielfabrieksgebouwen, die op een stijlvolle manier zijn gerenoveerd.

De eerste plannen voor de invulling van het troosteloze binnengebied met leegstaande fabrieksgebouwen tussen de August Nobelsstraat en Knaptandstraat, aan het Kokkelbeekplein, dateren al van 2012. Het duurde even vooraleer NV Woonbureau alles in handen had om van start te kunnen gaan. De werken zijn nu bijna twee jaar aan de gang. Eind dit jaar kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen. “Dit is een bijzonder stukje stadsvernieuwing”, stelt Jo Van Buynder van het Woonbureau. “Voordien was dit een desolate hoek, met leegstand en verloedering. Drie textielfabrieken en een winkel met magazijn stonden leeg. We geven het hele binnengebied nu een nieuwe toekomst: een combinatie van nieuwbouw en verbouwing, met respect voor het authentieke karakter van de vroegere fabrieksstructuren. Al zeg ik het zelf, het maakt van de lofts ware pareltjes.”

Textielverleden

Residentie ‘Koning Nobel’ telt 32 appartementen en 13 lofts, verdeeld over vier gebouwen, met centraal een binnenplein. De façade aan het Kokkelbeekplein is liefst 76 meter lang, met een opening in de gevel en doorkijk naar het centrale binnenplein. Het appartementsgebouw beschikt over een kelder van 1.800 m², met plaats voor 42 auto’s, en een 150 m² grote fietsenberging. Achteraan, in het ene loftgebouw, zijn de vroegere fabrieksstructuren bijzonder goed bewaard gebleven, met zelfs het typische zaagtanddak. “Die sheddaken geven binnen zo’n bijzonder accent en zijn nog zo stevig dat ze perfect te behouden zijn. Ook de metalen structuren hebben we perfect geïntegreerd”, aldus architect Luc Van Gysel. “Dit is een bijzonder project, om duurzaamheid en energiezuinigheid te combineren met esthetiek en de herinnering aan het textielverleden. Maar dat is hier perfect gelukt. Het maakt dit een heel speciaal woonproject.” Het hele project is een investering van zo’n 12,5 miljoen euro. Samen met de renovatie van het bestaande appartementsgebouw op de hoek van de August Nobelsstraat gaat het over 14 miljoen euro.

Opwaardering Kokkelbeekplein

De ontwikkelaar hoopt nu dat de stad ook werk maakt van de beloofde opwaardering van het Kokkelbeekplein. “Dat engagement werd uitgesproken. Het zou ook een grote meerwaarde betekenen. Wij hebben hier deze kankerplek in het stadscentrum weggewerkt. Het zou een volgende logische stap zijn dat ook het plein zelf een fijne plek wordt. We hebben daarvoor zelf al een mogelijk ontwerp uitgetekend, met groen, een speelzone en zelfs een waterpartij met een houten steiger en zitbanken. We verwachten van de stad een initiatief”, klinkt het.

