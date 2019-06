Renners vertrekken in druilerig stadscentrum voor Belgium Tour JVS

12 juni 2019

13u26 0 Sint-Niklaas Vanmorgen is op de Grote Markt van Sint-Niklaas de start gegeven van de Baloise Belgium Tour, de wielerronde die zondag eindigt. Een mooi wielerspektakel, al leverde het wel behoorlijk wat verkeersproblemen in ochtend- en middagspits op.

Een regenachtige Grote Markt was vanmorgen het decor voor de start van de Baloise Belgium Tour. De renners vertrokken om 11 uur. Eerst was er een lokale ronde, vanuit Sint-Niklaas naar Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels, waarbij de renners om 11.30 uur opnieuw passeerden op de Grote Markt. Na de tweede doortocht trok de wielerkaravaan richting Sinaai en Eksaarde. De rit eindigt vandaag in Knokke-Heist.

Ondanks het miezerige weer was het voor vele Sint-Niklazenaren bijzonder om op de Grote Markt en langs het lokale parcours de renners te zien vertrekken en passeren, met enkele mooie namen als Tim Wellens, Victor Campenaerts, Nikki Terpstra en supertalent Remco Evenepoel.

Keerzijde van de medaille op deze woensdag: de koers veroorzaakte behoorlijk veel verkeersproblemen in en rond Sint-Niklaas, zowel in de ochtend- als middagspits. In scholenstad Sint-Niklaas blijkt het geen evidentie om op een schooldag het stadscentrum af te sluiten. Vanaf 7 uur vanmorgen waren de Grote Markt, Parkstraat, het Onze-Lieve-Vrouwplein en de Onze-Lieve-Vrouwstraat afgesloten voor het verkeer. Dat blijft nog zo tot 14 uur. Op de invalswegen en in het centrum leverde dat vanmorgen en vanmiddag na schooltijd behoorlijk wat verkeersfrustraties op.