RELeaSe Tea zorgt voor ‘magische thee’ bij kerstevenement in Kasteel d’Ursel JVS

14 november 2019

09u24 0 Sint-Niklaas Een magische thee, die diepblauw kleurt bij het bereiden, maar door het toevoegen van een paar druppels citroensap paars wordt, dat is één van de bijzonderheden van Kerstmagie, het kerstevenement in Kasteel d’Ursel in Hingene in december. En daar zorgt het Sint-Niklase theehuis RELeaSe Tea voor.

Van 7 tot 23 december vindt er in het Kasteel d’Ursel in Hingene een kerstevenement plaats, dat opgebouwd is rond het fictieve verhaal van een stoute elf Froppie, die knoeit met de thee van een operazangeres, die na het drinken ervan de hoge noten niet meer kan zingen. “Toen ik dit verhaal vertelde aan Els Spandel van RELeaSe Tea stelde ze voor om een speciale Froppiethee samen te stellen: een magische blauwe thee, die van kleur verandert als Froppie ermee knoeit. Hij dient als attribuut in de voorstelling en we serveren hem in de winterbar, in een gezellige tent naast het kasteel”, aldus Koen De Vlieger, directeur van kasteel d’Ursel.

De thee wordt diepblauw van kleur bij het bereiden, door de vlindererwtbloesem. Als je er citroen- of limoensap aan toevoegt, verandert de kleur in paars. “Een magische thee is het dus”, knipoogt Els Spandel van RELeaSe Tea. “We maken heel vaak theeblends op maat, voor particulieren, bedrijven, verenigingen en evenementen. Zo hebben we ook al jaren een Sinterklaas- en Zwarte Pietthee. Het is natuurlijk heel fijn om voor Kerstmagie deze speciale thee te maken. Ik creëerde een kruideninfusie, op basis van pure, natuurlijke en biologische kruiden, specerijen en bloemen, die het warme water diepblauw kleurt. Als je enkele druppels limoen- of citroensap bijvoegt, vindt er een magische kleurverandering plaats en kleurt de drank van blauw naar violet-paars. Pure tovenarij! En ik vind het een hele eer om in dit verhaal de rol van theeheks te mogen vervullen.” (lacht)

Info: www.kerstmagie.be, www.release-tea.com