Reizigers halen opgelucht adem: toiletten in station zijn weer open JVS

14 februari 2020

15u57 0 Sint-Niklaas Sinds deze week zijn de toiletten in het NMBS-station van Sint-Niklaas opnieuw open.

“Een blijde boodschap is dit, geen grote”, lacht gemeenteraadslid Julien Ghesquière (CD&V). Hij drong er bij de NMBS de voorbije maanden op aan om een oplossing uit te werken voor de gesloten toiletten. Vorig jaar nam de NMBS die beslissing na aanhoudend vandalisme. Een stationsgebouw zonder een toilet: het was vele maanden realiteit in Sint-Niklaas. En dat zorgde bij reizigers wel vaker voor gefrustreerde reacties.

Nu is er een private firma ingeschakeld voor de uitbating van de toiletten. Voortaan zijn ze open van 6 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds. Het is echter een tijdelijke oplossing. Intussen werkt de NMBS aan een nieuw systeem voor de toiletten in alle stationsgebouwen. “Ik ben blij dat de NMBS toch voor deze tijdelijke oplossing heeft gezorgd. Het is letterlijk een grote opluchting voor vele reizigers dat de toiletten nu weer in gebruik zijn”, stelt Ghesquière.

De uitbater van het stationsbuffet kreeg het voorbije jaar heel wat mensen over de vloer voor een snelle sanitaire stop. Dat leidde er wel vaker tot chaotische toestanden. Dat het wildplassen in de stationsbuurt hierdoor is gestegen, blijkt alleszins niet uit de cijfers van de lokale politie. Er werden acht GAS-dossiers opgemaakt voor wildplassen rond het station het voorbije jaar. Van die acht GAS-dossiers zijn er zes uitgemond in een GAS-boete. Eén dossier is nog niet afgerond en één is geseponeerd.