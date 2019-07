Regendans op Nepal Festival op Grote Markt JVS

27 juli 2019

15u09 0 Sint-Niklaas De hemelsluizen gaan open zaterdagmiddag, waardoor het Nepal Festival op de Grote Markt van Sint-Niklaas een beetje in mineur is begonnen. Het festival is een organisatie van de Nepalese ambassade, die de troeven en de cultuur van het land in de kijker wil zetten. Het festival duurt nog tot vanavond.

Sint-Niklaas heeft de voorbije jaren een belangrijke Nepalese inbreng gekregen. Twee Nepalese families baten twee hotels uit in het stadscentrum: hotel New Flanders op het Stationsplein en hotel De Spiegel op de hoek van de Houtbriel en Stationsstraat. Yogita Thapa, uitbaatster van dat laatste hotel, legde de contacten met de Nepalese ambassade om dit eerste Nepal Festival in Sint-Niklaas te organiseren. “Bedoeling is om de Nepalese cultuur te tonen, met dans- en muziekvoorstellingen, kunst en ambachten en Nepalese hapjes en drankjes, en ook om het toerisme te promoten. Er is veel meer te ontdekken in Nepal dan alleen de hoge bergen”, klinkt het.

Vanmiddag startte het festival in de regen. Forse regenbuien zelfs, die de openingsceremonie in een nat spektakel omtoverden, maar de Nepalese Belgen verloren er hun glimlach niet bij. “Als God het wil, zal het vandaag nog een mooi feest worden!”

Nog tot vanavond kan iedereen in Sint-Niklaas terecht om een stukje Nepal te ontdekken, al dan niet tussen een stevige regenbui door.