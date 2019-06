Reeks celstraffen en werkstraffen voor leden drugsbende opgerold bij schoonmaak stationsbuurt Nele Dooms

25 juni 2019

17u42 5 Sint-Niklaas De dertien leden van een jongerenbende actief rond de stationsbuurt van Sint-Niklaas zijn dinsdag veroordeeld door de Dendermondse rechter. Ze kregen straffen wegens gebruiken en dealen van cannabis en speed. In 2016 zorgden ze maandenlang voor overlast. Na een ‘grote schoonmaak’ op het Stationsplein werd de bende opgerold. Ook twee moeders stonden terecht omdat ze toelieten dat hun zonen en hun vrienden in hun woning drugs gebruikten.

De politie van Sint-Niklaas hield in april 2016 grote schoonmaak op het Stationsplein. Een jongerenbende veroorzaakte er toen al weken overlast in en rond het stationsgebouw. Het ging vooral om minderjarigen die vernielingen aanrichten en voorbijgangers lastig vielen. De recherche zette zich op de zaak en kon zo ook een drugsbende minutieus in kaart brengen. Bij een gecoördineerde actie werden uiteindelijk een pak jongeren, waaronder ook diverse minderjarigen, opgepakt en vonden er op verschillende plaatsen huiszoekingen plaats.

Drie jaar later stonden uiteindelijk dertien beklaagden voor de rechter. Kopstuk Zino E. (25) uit Sint-Niklaas is veroordeeld tot twintig maanden cel. Hij werd door het parket omschreven als “grootschalige dealer”. Zelf beweerde hij dat hij “alleen maar drugs verkocht om zijn eigen gebruik te kunnen financieren” en dat hij niet wist dat er ook minderjarigen drugs van hem kochten.

Bij Vincent D.M., die één jaar cel met probatie-uitstel kreeg, bleek dan weer een ‘clubhuis’ ingericht, waar de jongeren samen kwamen om te gebruiken. “Overal in de woning lagen drugs verspreid en iedereen mocht er gebruiken, zowel minder- als meerderjarigen”, schetste de openbaar aanklager tijdens het project.

Tussen de beklaagden stonden ook twee moeders van betrokken drugsgebruikers terecht. In de woning van Carine C. (58) werd speed gevonden en een boekhouding van de drugsverkoop. Zij kreeg twintig maanden cel met uitstel. Minderjarigen gebruikten drugs in haar woning. Veronique C. (37) komt er vanaf met een werkstraf. Ook in haar woning op de Grote Markt werd cannabis gebruikt. “De drugshond kon er zelfs de slaapkamer niet onderzoeken, door de vele restanten van cannabis die op de grond slingerden”, bleek tijdens het proces.

Het merendeel van de beklaagden deed de feiten af als “gebruiken onder vrienden”. Dealen willen ze het niet noemen. Ze kregen werkstraffen van tachtig of honderd uur of celstraffen van 15 tot 18 maanden.