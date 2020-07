RED-Team moet onwel geworden vrouw van dak aan Grote Markt evacueren Kristof Pieters

12 juli 2020

14u12 5 Sint-Niklaas Het RED-team van de brandweer heeft zondag een onwel geworden vrouw moeten evacueren van het dak van een gebouw op de Grote Markt in Sint-Niklaas.

Het ging om vrouw van Nederlandse nationaliteit die bij vrienden in Sint-Niklaas op bezoek was. Ze was plots onwel geworden en kon niet meer op eigen kracht naar beneden. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse om het slachtoffer de nodige zorgen toe te dienen. Er moest ook de hulp ingeroepen worden van de brandweer om het slachtoffer vanop de derde verdieping op de begane grond te krijgen. Dat blijk geen makkelijke klus, want de vrouw lag aan de achterzijde van het gebouw. Een hoogwerker van de brandweer bleek net niet ver genoeg te reiken dus moest het speciaal opgeleide klimteam ter plaatse komen om de klus te klaren. Een deel van de Grote Markt werd afgesloten om de hulpdiensten hun werk vlot te kunnen laten doen wat op heel wat bekijks kon rekenen. Uiteindelijk slaagde het RED-team er na een tijdje in om het slachtoffer veilig beneden te krijgen. De vrouw werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis.