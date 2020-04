Recyclageparken MIWA gaan dinsdag weer open Joris Vergauwen

03 april 2020

09u42 0 Sint-Niklaas Volgende dinsdag 7 april heropent afvalintercommunale MIWA vijf van zijn zes recyclageparken. Alleen het recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas blijft voorlopig nog gesloten.

De recycageparken van MIWA in Nieuwkerken, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster gaan dinsdag weer open. Het recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas blijft gesloten, zowel voor particulieren als KMO’s. Door de uitbreidingswerken is de oppervlakte van het park momenteel te beperkt, waardoor de veiligheid van de bezoekers en het personeel niet voldoende kan worden gegarandeerd.

Beperkt aantal bezoekers

Er gelden vanaf dinsdag wel een reeks maatregelen en beperkingen in de recyclageparken, zeker omdat er meteen een grote toeloop wordt verwacht. “We vragen met aandrang om een bezoek uit te stellen als dat kan. Door de maatregelen die ons van hogerhand worden opgelegd, moeten we onze manier van werken en onze dienstverlening tijdelijk aanpassen”, zegt MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA).

De toegang tot de parken zal de komende weken elektronisch worden ‘gedoseerd’. Maar een beperkt aantal bezoekers wordt tegelijkertijd op het park toegelaten. Bovendien wordt gevraagd om het afval thuis alvast goed te sorteren per afvalsoort. “Op die manier kunnen de bezoekers op een veilige manier hun afval deponeren en kan een goede en vlotte werking worden gegarandeerd. Aan de bezoekers wordt uitdrukkelijk gevraagd om begrip te hebben voor de langere wachttijden die hierdoor kunnen ontstaan. De politiediensten zullen toezicht houden op het openbaar domein, zodat ook daar alles vlot verloopt.”

Omwille van de geldende hygiënemaatregelen kan er in de betalende zone enkel met elektronische betaalmiddelen worden betaald. Composteerartikelen, asbestzakken of beschermingssets worden tijdelijk niet meer verkocht, om direct contact tussen burgers en personeel te vermijden. Ook worden er voorlopig geen asbesthoudende materialen meer aanvaard. “We hopen, net als iedereen, dat de situatie snel normaliseert en dat we onze dienstverlening als voorheen kunnen opstarten. Tot dan doen we ons uiterste best om binnen de bestaande beperkingen onze burgers zo goed mogelijk ten dienste te zijn”, aldus MIWA-directeur Sven Peeters.

Info: www.miwa.be/corona