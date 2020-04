Recreatiedomein De Ster gaat volgende maandag opnieuw open Joris Vergauwen

30 april 2020

14u43 44 Sint-Niklaas Recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas gaat volgende maandag 4 mei opnieuw open.

Sinds 19 maart is het provinciaal recreatiedomein De Ster gesloten, maar daar komt verandering in. Vanaf volgende maandag gaat het domein opnieuw open. Er zijn natuurlijk wel nog een reeks beperkingen. Zo is het de bedoeling om op de wandelpaden te blijven en ook in beweging te blijven, om de afstandsregels te respecteren.

Op het domein zullen de toiletten en andere infrastructuur niet toegankelijk zijn voor het publiek en ook het gebruik van de speeltuinen is niet toegelaten. De parkings zijn enkel toegankelijk voor personen met een beperking en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar. Andere bezoekers zullen met de fiets of te voet moeten komen.

Goede afspraken

“Voor de heropening van onze domeinen zijn goeie afspraken gemaakt met de betrokken lokale besturen. Zo kunnen we rekenen op de steun van de lokale politie voor het handhaven van de maatregelen”, aldus gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Annemie Charlier (N-VA). “Woensdag ging ons grootste domein, Puyenbroeck in Wachtebeke, al opnieuw open en dat verliep tot nu toe vlot. Daarom willen we nu ook de andere domeinen openstellen. Zij zijn zich nu volop aan het voorbereiden hiervoor.”

Op De Ster worden ook de openingsuren aangepast. Het domein is elke dag van 10 tot 17 uur open. De toegang is wel tijdelijk gratis.