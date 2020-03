Recreatiedomein De Ster gaat nu toch dicht Joris Vergauwen

19 maart 2020

18u21 7 Sint-Niklaas Recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas blijft voortaan gesloten. De federale overheid besliste donderdagmiddag om onmiddellijk alle recreatiedomeinen te sluiten.

Tot donderdagmiddag was het nog mogelijk om te wandelen of te joggen op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. De federale overheid besliste evenwel om alle recreatiedomeinen in het land met onmiddellijke ingang te sluiten, al zeker tot en met 5 april. Die maatregel gaat dus meteen in. Ook op De Ster werden aan de ingang bezoekers donderdagmiddag iets na 17 uur al niet meer binnengelaten. Eerder deze week waren de speeltuin en de kinderboerderij al afgesloten voor het publiek. Nu volgt dus ook de volledige sluiting van het recreatiedomein.

