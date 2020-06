Radio VRB doorbreekt coronastilte en zendt zeven dagen uit vanop kerkplein Joris Vergauwen

10 juni 2020

10u21 0 Sint-Niklaas De Vrije Radio Belsele zendt van woensdag 10 tot dinsdag 16 juni weer uit vanuit een mobiele studio aan de kerk in Belsele.

De antenne steekt uit de kerktoren, dus de Vrije Radio Belsele zendt weer uit. Een week lang, tijdens de Belseelse kermisweek, is de VRB al voor het elfde jaar op rij van de partij. Al is het deze keer een bijzondere editie. In deze coronatijden is het kermisprogramma geschrapt, behalve de radio-uitzendingen van de VRB. De muziekquiz, de fuif, optredens, wielerkoersen, de Vlaamse vedettenparade en de motorrit vinden niet plaats. “We zijn blij dat we van het stadsbestuur toch toestemming hebben gekregen om radio te maken. Alles verloopt natuurlijk volgens de richtlijnen”, zegt voorzitter van vzw Vrije Radio Belsele Lieven De Maertelaere.

Geen reclame

Normaal kan iedereen een kijkje nemen in de mobiele studio onder de kerktoren, maar dat kan nu dus niet. Alleen de dj’s mogen de studio in. Een aantal gesprekken zijn op voorhand al afgenomen. “We hebben vorige zaterdag in de toen nog lege studio een hele dag lang dertig bekende dorps- en streekgenoten geïnterviewd. We gaan fragmenten uit die interviews de komende week uitzenden.”

Dit jaar zenden we geen reclamespots uit. Sommige handelaars hebben het nu moeilijker dan andere en we willen niemand bevoordelen Lieven De Maertelaere

De lokale radio wil met de uitzendingen de inwoners van Belsele in deze periode nog meer verbinden. Ook de handelaars komen aan bod, maar niet via reclame. “Dit jaar zenden we geen reclamespots uit. Sommige handelaars hebben het nu moeilijker dan andere en we willen niemand bevoordelen. We gaan de luisteraars wel via algemene radiospots oproepen om lokaal te kopen.”

Luisteren naar de Vrije Radio Belsele kan via 97.2 FM, de livestream of de VRB-app.

Meer info op www.vrijeradiobelsele.be.