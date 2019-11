Radio op fornuis vat vuur bij bejaarde man Kristof Pieters

04 november 2019

18u01 1 Sinaai De brandweerposten van Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster werden maandagavond rond 17 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Klokke Roelandlaan in Sinaai.

Een hoogbejaarde man had in paniek zijn zoon opgebeld om te melden dat hij brand had in de keuken. De zoon contacteerde op zijn beurt het noodnummer 112. Uiteindelijk bleek het te gaan om een radio, wat cd’s en enkele kleine spullen die op een kookfornuis stonden en op die manier vuur hadden gevat. Ook een schilderij aan de muur was reeds in brand gevlogen. Voor de aankomst van de brandweer was het vuur reeds geblust met enkele emmers water. In de keuken en de woonkamer was er wel flink wat rook- en roetschade.