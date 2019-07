Radio Land Van Waas pakt op 21 juli uit met ‘Muziek Belgiek’, live vanuit Café Congé Kristof Pieters

17 juli 2019

16u30 0 Sint-Niklaas Radio Land Van Waas, de regionale zender voor Sint-Niklaas en Lokeren, wil de nationale feestdag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en pakt voor de tweede keer uit met ‘Muziek Belgiek’.

“Muziek Belgiek is een programma waar we een hele dag lang enkel en alleen muziek van eigen bodem draaien”, zegt Michiel Thiron, programmaverantwoordelijke van de zender. “Onze collega en muziekverantwoordelijke Steven de Wilde is gaan grasduinen in onze platencollectie en heeft daar heel wat pareltje teruggevonden die je nog zelden hoort op de radio. Wie kent de Belgische groepen zoals Parking Meters, Allez Allez of Telex nog? 21 juli is de ideale dag om die nog eens allemaal te laten horen op de radio. Alle genres zullen die dag aan bod komen, van Vlaamse kleinkunst tot schlagers maar ook de Belgische new beat.”

Radio Land van Waas begint er aan om 10 uur en schakelt vanaf 14 uur live over vanuit Café Congé, de zomerbar op de Parklaan in Sint-Niklaas waar een mobiele studio is opgezet. Je kan de live uitzending daar volgen tot 20 uur. Radio Land Van Waas beluisteren in Sint-Niklaas op 107.9 fm, Lokeren op 105.9 fm en op www.rlvw.be