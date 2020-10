Rad van Fortuin, cupcakes en vers worstenbroodje: Wase middenstand verwent tijdens ‘Weekend van de Klant’ Yannick De Spiegeleir

03 oktober 2020

22u25 0 Sint-Niklaas Koop lokaal en krijg een attentie. Ook in het Waasland wordt het Weekend van de Klant gevierd. In Sint-Niklaas maken klanten na hun aankoop kans op een prijs door aan het Rad van Fortuin te draaien in de Stationsstraat. In Lokeren slaan Vleeshal De Nul en Bakkerij Martine en Philippe de handen in elkaar voor een kraakvers worstenbroodje.

Met een extra attentie, animatie, korting of geschenkje zeggen handelaars dankjewel aan iedereen die lokaal koopt. Omdat het legendarische programma ‘Rad van Fortuin’ terug is, werd voor de gelegenheid ook een Rad in de Stationsstraat opgesteld. Kandidaten maakten kans op een ballonvlucht, concert van Noémie Wolfs, een verwenweekend en iedereen kreeg sowieso een troostprijs.

Worstenbroodje

In Lokeren gingen bakker Philippe en slager Frank aan de slag. “Het gehakt van de ambachtelijke slager in het deeg van de warme bakker: het resultaat een top worstenbroodje”, glundert Frank De Nul. “De klanten waren verrast en heel tevreden met dit presentje.” Ook bij Patisserie Lanssens werden de klanten in de watten gelegd met een lekkere cupcake bovenop hun bestelling koffiekoeken of pistolets.