Raad van State geeft groen licht voor oostelijke tangent JVS

11 oktober 2019

17u18 0 Sint-Niklaas De realisatie van de oostelijke tangent in Sint-Niklaas kan worden verdergezet. De Raad van State heeft de nietigverklaring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke tangent afgewend.

Tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke tangent werden twee procedures aangespannen bij de Raad van State. Dat rechtsorgaan heeft daarover nu een beslissing genomen.

In een eerste zaak, ingesteld door Saint Brice NV, de vennootschap achter Unigro, heeft de raad van state kennis genomen van de dading die vorige maand tussen de eigenaar, de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd getekend. Daardoor moest de Raad van State in dat dossier geen uitspraak meer doen.

In de andere procedure, die aanhangig werd gemaakt door de eigenaars van bedrijfsgebouwen in de Damstraat, volgde de Raad van State grotendeels het verslag van de auditeur, en wordt het tracé naast de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen tussen de N70 en E17 volledig bevestigd. Dat meldt het stadsbestuur van Sint-Niklaas. “De ontsluitingsweg voor het Europark-Zuid wordt met inbegrip van de waterbuffers en de groenbuffer uit het RUP geschrapt. Deze weg met aanhorigheden werd destijds niet opgenomen in het plan-MER en was bijgevolg niet afdoende bestudeerd.”

De uitspraak is goed nieuws voor het dossier, zo stelt de stad. “Het project kan worden verdergezet. Voor de ontsluiting van het Europark-Zuid moet onderzocht worden waar deze best wordt gerealiseerd. Hiervoor zal zo spoedig mogelijk overlegd worden met AWV en de betrokken eigenaars.”