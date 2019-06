Quad belandt in voortuin van woning Kristof Pieters

30 juni 2019

In de Zwaanaardestraat in Sinaai is zaterdagavond rond 17.30 uur een spectaculair ongeval gebeurd. De bestuurder van een quad moest plots uitwijken en verloor de controle over zijn voertuig. De quad belandde vervolgens in een voortuin. De bestuurder, een 23-jarige man uit Stekene, raakte hierbij lichtgewond.