Qmusic brengt ochtendshow in SBSO Baken: “Zo trots op onze Rode Neuzenschool!” Joris Vergauwen

26 november 2019

12u24 0 Sint-Niklaas Een mooi feestje dinsdagochtend in SBSO Baken, de school voor buitengewoon onderwijs in Sint-Niklaas. Qmusic bracht er van 6 tot 9 uur live de ochtendshow, om de school te bedanken voor hun inzet voor de Rode Neuzenactie.

De voorbije weken zette SBSO Baken, de school voor buitengewoon secundair onderwijs aan de Bellestraat in Sint-Niklaas, een hele reeks acties op touw voor de Rode Neuzenactie. De school organiseerde een comedyavond met Kamal Kharmach en Jeron Dewulf en verkocht appels en soep ten voordele van de Rode Neuzenactie. Met de opbrengst wil de school van de speelplaats een plaats maken waar iedereen zich goed voelt.

Genoeg redenen voor Qmusic om af te zakken naar SBSO Baken dinsdagochtend met de ochtendshow. Presentatoren Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere brachten ook Qmusic-dj Dimitri Wouters mee, die ter plaatse voor een feestje voor de leerlingen en leerkrachten zorgde. Daarmee wilden ze de school bedanken voor hun inzet voor Rode Neuzen Dag. Nog tot en met vrijdag trekt de ochtendshow van Qmusic uit de studio om live radio te maken op een Rode Neuzenschool.

Houvast

In SBSO Baken waren de jongeren héél trots dat de radiozender naar hun school kwam. De leerlingen zijn jongeren die niet aarden in het reguliere onderwijs, om welke reden dan ook. Oorzaak is een bepaalde motorische- of ontwikkelingsstoornis, een vorm van autisme, een bepaalde verstandelijke beperking of soms ook net een hogere begaafdheid. Ze hebben iets meer houvast, aandacht en begeleiding nodig dan anderen. Elk op hun manier proberen de leerkrachten met veel toewijding de talenten van die jongeren te ontwikkelen, ver weg van de schijnwerpers. “Alle leerlingen hier hebben een bijzonder verhaal. Daarom is het heel fijn dat ze vandaag de eregasten zijn op hun eigen school en dat hun Rode Neuzenacties via de radio in de kijker worden gezet”, aldus Els Chalmet van SBSO Baken.

Of zoals de 18-jarige Anthony het verwoordde: “Ik ga al van mijn vijftiende hier naar school. Ik voel me hier heel goed. Ik krijg hier veel duidelijkheid, wat ik echt nodig heb. Nu loop ik ook stage in een maatwerkbedrijf, waar ik hopelijk verder aan de slag kan. Dat heb ik te danken aan alle kansen die ik hier heb gekregen.”

Dries (15) maakte met een paar vrienden een filmpje over autisme, waarover hij het had live in de ochtendshow. “We willen er vooral mee aantonen dat jongeren met autisme niet zo heel veel verschillen van andere jongeren.”

Speelplaats

Met de opbrengst van hun Rode Neuzenacties wil SBSO Baken de speelplaats verder inrichten. “De speelplaats is de plek bij uitstek waar ze op een vrije manier met elkaar omgaan, minder gestructureerd dan in de klas. De speeltijd is het moment om hun eigen leefwereld te verruimen, te ontdekken wat ze gemeenschappelijk hebben maar ook leren omgaan met elkaars verschillen”, vertelt directeur Fannie Braeckman. “Daarom is de inrichting van onze speelplaats zo belangrijk. Als er een aanbod is waar iedereen zich goed bij voelt, zijn de jongeren meer gemotiveerd en zullen ze ook beter functioneren. Ze denken positiever over andere leerlingen als ze een aangename pauze doorgebracht hebben. Een beter contact met elkaar verruimt ook hun eigen leefwereld, waardoor ze zich beter in hun vel gaan voelen.”

Het geld van georganiseerde acties van scholen gaat integraal naar hun eigen gekozen project, aangevuld met extra middelen van acties die de rest van Vlaanderen organiseert. Het slotmoment van de actie vindt plaats op vrijdag 29 november in het Sportpaleis tijdens Rode Neuzen Dag XL, waar Qmusic alle actievoerders wil bedanken met een groot muzikaal feest.

Info: www.rodeneuzendag.be.