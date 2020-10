PVDA wil verbod op vrachtvervoer in ochtend- en avondspits in stadskern. “Maar al veel maatregelen van kracht om vrachtwagens te weren” Joris Vergauwen

02 oktober 2020

10u51 0 Sint-Niklaas PVDA dringt er bij het stadsbestuur op aan om een verbod op vrachtwagens in de stadskern in te voeren tijdens de ochtend- en avondspits, net zoals in Aalst.

Na het dramatische ongeval in Zwevegem, waarbij een 12-jarig meisje op 50 meter van haar school stierf onder de wielen van een vrachtwagen, dringt PVDA aan op maatregelen in Sint-Niklaas om dergelijke ongevallen te vermijden. “Wij pleiten voor het instellen van een verbod op vrachtwagens, bij het begin en einde van de scholen, zoals ook werd beslist in Aalst”, stelt PVDA-raadslid Jef Maes. “Het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, evolueert bovendien in de slechte richting in onze stad. In 2019 waren fietsers betrokken bij de helft van het aantal ongevallen. In totaal gaat het om 207 ongevallen waarbij een fietser gewond raakte. Extra aandacht voor de zwakke weggebruiker is dus meer dan nodig.”

“Sluitstuk ontbreekt"

PVDA erkent dat het stadsbestuur al veel initiatieven heeft genomen om de veiligheid aan de scholen te verbeteren. “Maar er is een belangrijk sluitstuk dat ontbreekt, namelijk een verbod op vrachtwagens in de binnenstad bij de begin- en einduren van de scholen. Met bijna 9.500 leerlingen in het basisonderwijs en zo’n 11.500 leerlingen in het secundair onderwijs is onze stad één van de grootste concentraties van scholieren in Vlaanderen. We willen ook aan een versneld onderzoek naar het opzetten van een stadsdistributienetwerk om zwaar vrachtverkeer uit het centrum zoveel mogelijk te kunnen vervangen. De bevoorrading van winkels kan dan gebeuren met kleinere vrachtwagens, via leverpunten buiten de stad.”

“Al heel wat maatregelen van kracht”

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA): “Laat me duidelijk zijn: elk ongeval is er één te veel. We beschouwen verkeersslachtoffers niet als collateral damage. Om het vrachtverkeer in de binnenstad tot een minimum te beperken, zijn er al heel wat maatregelen genomen. Bij de uitrol van het tonnageplan kwam er in de zones binnen de ring en tussen de verbindingswegen een volledig verbod op doorgaand vrachtverkeer. Een tweede maatregel is dat parkeren van vrachtwagens binnen de bebouwde kommen van Sint-Niklaas, Belsele, Puivelde en Nieuwkerken verboden is. Ten derde is het al jaren zo dat werfverkeer verboden is bij het begin en einde van de scholen. Daar zijn we al lang pionier in. Ten vierde is het in onze scholenstad verboden om werken op het openbaar domein uit te voeren tussen 7.45 en 8.30 uur, tussen 15.30 en 16.30 uur en op woensdag tussen 11.30 en 12.30 uur. Tussen 19 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends is het ook niet toegelaten werftransporten of werken uit te voeren.”

Focus op woon-schoolverkeer

De stad wil niet alleen focussen op verkeersveiligheid in schoolomgevingen. “Verkeersveilig woon-schoolverkeer gaat over het hele traject, van thuis tot de school en omgekeerd. Vandaar onze schoolvervoerplannen met alle 33 basisscholen. Die trajecten veiliger maken zou onze focus moeten zijn. Met een hele reeks infrastructuurprojecten en circulatiemaatregelen zijn we er nog niet, maar zijn we wel goed op weg. We gaan bekijken wat ze in Aalst precies hebben beslist. We gaan dat grondig bestuderen om na te gaan of dat ook in Sint-Niklaas een meerwaarde kan zijn.”