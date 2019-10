PVDA vraagt uithuiszettingen te stoppen: “Zonder alternatieve woonst zou het onmogelijk moeten zijn” JVS

16 oktober 2019

14u03 0 Sint-Niklaas De PVDA vraagt in Sint-Niklaas om te stoppen met uithuiszettingen als er geen alternatieve woonst is. “Vorig jaar is er een record aan mensen uit hun huis gezet: niet minder dan 59 uithuiszettingen waren de trieste realiteit in onze stad. We vragen de stad om een beleid te voeren dat niemand uit zijn huis mag worden gezet zonder dat er een alternatief is aangeboden”, klinkt het.

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen de Armoede op 17 oktober vraagt de PVDA aan het stadsbestuur om niet langer toe te staan dat families uit hun huis worden gezet, zonder dat een alternatief beschikbaar is. “Dat kan door het uitvaardigen van een gemeentelijk reglement”, stelt PVDA-raadslid Jef Maes. “Zeker gezinnen met kinderen mogen niet uit hun huis worden gezet door een deurwaarder en ook zeker niet wanneer een woning onbewoonbaar werd verklaard. Ik ben de voorbije weken nog geconfronteerd met een geval van een gezin met drie kinderen die uit hun huis dreigen te worden gezet omdat hun huis onbewoonbaar is verklaard. Deze mensen staan al meer dan 11 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning. Dit is totaal onbegrijpelijk. Deze mensen hebben wellicht binnenkort een oplossing, maar de meeste dossiers blijven onder de radar. Daarom moet het beleid van de stad aangepast worden en moet het uitgangspunt zijn dat mensen niet uit hun huis worden gezet vooraleer er een andere oplossing is.”

In 2018 waren er in Sint-Niklaas 59 uithuiszettingen. “Dat is meer dan één uithuiszetting per week. Het is een triest record en een pak meer dan het aantal uithuiszettingen de voorbije drie jaar: 10 in 2015, 30 in 2016 en 13 in 2017.”

In heel wat gevallen heeft het OCMW door bemiddeling een oplossing kunnen vinden. “Maar het is duidelijk dat dit niet volstaat om het probleem ten gronde aan te pakken. De sleuteloplossing ligt natuurlijk bij het versneld creëren van sociale woningen. We vragen dat er de komende jaren 1.000 nieuwe sociale woningen worden gebouwd. Als mensen vandaag gemiddeld vijf jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning, en sommige gezinnen zelfs na meer dan 11 jaar nog geen sociale woning kunnen betrekken, dan kunnen we echt van een wooncrisis spreken in onze stad.”