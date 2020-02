PVDA voert actie aan Sinbad: “Dit zwembad moet open blijven” Joris Vergauwen

22 februari 2020

15u52 0 Sint-Niklaas De PVDA heeft zaterdag actie gevoerd aan het Sinbad in Sint-Niklaas. De partij wil dat het zwembad open blijft.

Leden van PVDA voerden op een kleurrijke manier actie, met voormalig schepen Ben Van Eynde in een hoofdrol. Hij dook aan het Sinbad op met de uitrusting van een ijsbeer, met alleen een zwembroek dus. De andere PVDA’ers hielden het bij zwemvliezen, badmutsen en andere zwemattributen, om in de kijker te zetten dat ze tegen de sluiting van het Sinbad zijn.

De huidige bestuursmeerderheid in Sint-Niklaas wil zoals bekend tegen 2024 op Puyenbeke een nieuw zwembad in gebruik nemen, waarvoor het een beroep doet op een private partner. Dat het Sinbad daarvoor plaats moet ruimen, vindt PVDA onbegrijpelijk. “In 2006 kreeg dit zwembad nog een volledige facelift. Het Sinbad vervangen door een groot privézwembad vinden wij geen goeie keuze. Zwemmen zal een pak duurder worden, minstens de helft meer dan nu”, klinkt het.

“Tweede zwembad aan De Ster”

“Wij pleiten voor het behoud van het Sinbad en voor de bouw van een tweede recreatief zwembad aan De Ster, liefst in samenwerking met de provincie. Zo blijft zwemmen betaalbaar voor iedereen. Kinderen en scholieren moeten kunnen leren zwemmen en ook sportclubs moeten op een betaalbare manier van de zweminfrastructuur gebruik kunnen maken”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes.

Volgens de oppositiepartij is het ook onverantwoord dat de stad alles overlaat aan een private partner. “Een privébedrijf moet winst maken. Deze week in het stadhuis bevestigde een specialist in publiek-private samenwerkingen nog dat de stad zich borg moet stellen voor de lening die de privé-partner aangaat voor de bouw van dit zwembad. De expert bevestigde ook dat het stadsbestuur veel kan voorstellen om bepaalde doelgroepen beter te faciliteren, maar dat daar telkens een prijskaartje aan vast hangt. De voorziene factuur van 60 miljoen euro zal dus wellicht heel wat hoger uitdraaien. Voor ons is het duidelijk dat dit stadsbestuur vooral een ideologische keuze maakt om het zwembad over te hevelen naar de privésector, zonder na te denken over alle mogelijke consequenties, zowel op vlak van prijs als van de mobiliteit in de buurt.”

