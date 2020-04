PVDA schenkt 210 zelfgemaakte mondmaskers aan woonzorgcentra Joris Vergauwen

21 april 2020

08u41 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase PVDA-afdeling heeft 210 zelfgemaakte mondmaskers aan twee woonzorgcentra geschonken.

Woonzorgcentrum De Spoele kreeg 160 mondmaskers, serviceflats De Goudbloem 50. “We kregen de afgelopen weken veel getuigenissen van bezorgde personeelsleden en familieleden over het gebrek aan beschermend materiaal. Daarom lanceerden we een oproep om mondmaskers te maken”, aldus de lokale PVDA-voorzitter Chris Wauman. Met de hulp van heel wat vrijwilligers werden in een week tijd 210 mondmaskers gestikt. “We hebben een groot deel geschonken aan het zwaar getroffen woonzorgcentrum De Spoele, waar de moeder van een PVDA-lid overleed aan Covid-19.”