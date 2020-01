PVDA: “Schaf belasting op kindergraven af” JVS

25 januari 2020

17u45 0 Sint-Niklaas PVDA heeft voorgesteld om kindergraven in Sint-Niklaas gratis te maken.

“Op dit ogenblik betalen ouders die een kind verliezen en een concessie van 20 jaar willen voor een kindergraf in Sint-Niklaas 40 euro. Wij stellen voor om deze belasting op kindergraven af te schaffen”, stelt PVDA-raadslid Jef Maes. “De dood van een kind heeft op zich al een enorme emotionele impact. Ouders die een kind hebben verloren, gaan vaak ook regelmatig en gedurende vele jaren dat graf bezoeken. Daarom vinden wij dat de stad niet langer een concessiebelasting zou mogen vragen voor kindergraven. De impact op de begroting van de stad is minimaal. Het gaat om gemiddeld een twintigtal graven per jaar. Het afschaffen van deze belasting is voor een groot deel symbolisch, maar het signaal dat het stadsbestuur hiermee geeft aan de getroffen ouders en familieleden is er één van medeleven.”

“Nooit opmerkingen over”

Schepen voor Begraafplaatsen Sofie Heyrman (Groen): “Dit is een zeer gevoelig punt en het is bijzonder delicaat daarover een publieke discussie aan te gaan. Het verlies van iemand raakt ons allemaal. Iedere inwoner van Sint-Niklaas, ongeacht de leeftijd, kan kiezen voor een kosteloze concessie van 10 jaar. Wanneer je kiest voor een betalende concessie, dan bedraagt de retributie 20 euro per persoon per jaar. Voor een kind bedraagt dit 2 euro per jaar. De retributie voor een kindergraf heeft altijd bestaan. Tot op heden heeft de stad nog nooit enige opmerking gekregen over de onredelijkheid ervan of het gebrek aan menselijkheid door het heffen van deze lage retributie.”

