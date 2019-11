PVDA plant eigen ‘Villa Politica’ tijdens gemeenteraad: “Eis om livestreaming van raadszitting kracht bijzetten” JVS

21 november 2019

16u41 0 Sint-Niklaas De PVDA gaat vrijdag opnieuw voorstellen om de zittingen van de gemeenteraad in Sint-Niklaas live te streamen op het internet. Om die eis kracht bij te zetten, zet de PVDA vrijdag alvast zelf een eerste stap. “We gaan van start met een eigen live verslag van de gemeenteraad, een soort ‘Villa Politica’ vanuit de wandelgangen van het stadhuis”, klinkt het.

De vraag om de zittingen van de gemeenteraad live te streamen op het internet is al een paar keer gesteld. De vorige bestuursmeerderheid wilde daar niet van weten, na een vraag van SOS 2012 in 2015. In januari van dit jaar stelde de PVDA opnieuw die vraag, zonder resultaat. “We zullen diezelfde vraag nu vrijdag opnieuw stellen”, zegt PVDA-raadslid Jef Maes. “Dit is geen voorstel van oppositie tegenover meerderheid. Dit gaat puur over democratie en participatie. Wij zijn op dat vlak allesbehalve een pionier in Sint-Niklaas. Livestreaming bestaat al in tal van steden zoals Gent, Hasselt, Oostende en Antwerpen. Meer zelfs, het is de nieuwe standaard aan het worden.”

‘Villa Politica’

Vrijdag gaat de PVDA alvast zélf van start met een eigen live verslag van de gemeenteraad. “Het wordt een soort ‘Villa Politica’ vanuit de wandelgangen van het stadhuis. Regelmatig zullen er flash-verslagen worden gebracht van de besprekingen in de gemeenteraad. Iedereen zal dit live kunnen volgen via onze Facebookpagina. Achteraf zullen deze interventies ook terug kunnen bekeken worden. Dit alles start om 18.45 uur met een korte vooruitblik op de agenda en van mogelijke acties op de trappen van het stadhuis. Na de gemeenteraad geven we een live interview.”