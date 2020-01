PVDA maakt genomineerden voor Harteklop 2019 bekend JVS

06 januari 2020

11u53 0 Sint-Niklaas De PVDA heeft de vier kandidaten voor de publieksprijs Harteklop 2019 bekendgemaakt.

De Harteklop-prijs wordt al voor de vijfde keer uitgereikt. Die gaat telkens naar een verdienstelijk sociaal initiatief van het voorbije jaar. “Wie de Harteklop wint, wordt bepaald door het publiek. Iedereen kan tot eind januari stemmen”, aldus de lokale PVDA-voorzitter Chris Wauman.

De PVDA-leden selecteerden vier initiatieven voor de prijs dit jaar. De eerste genomineerde zijn de buurtbewoners van de Hoge Heerweg, die de strijd aangingen tegen een aanvraag voor asbestopslag in het nabijgelegen industriepark. “Na protest van tientallen bewoners werden de plannen geschrapt. Naast de sluiting van het asbeststort van SVK was dit opnieuw een overwinning van de bevolking om van onderuit te zorgen dat de gezondheid op de eerste plaats komt en niet de winst.”

Wereldhuis Bonangana

Tweede genomineerde is de daklozenopvang van CAW Oost-Vlaanderen, in de vroegere peperkoekfabriek Biekens. Wereldhuis Bonangana is de derde kandidaat. “Dat is een pluralistische vereniging die al jaren werkt aan de sociaal-culturele emancipatie van alle burgers, ongeacht herkomst en kleur. Zij ondersteunen mensen van vreemde origine met taallessen, huiswerkbegeleiding voor de kinderen, enzovoort.”

De laatste genomineerde is het actiecomité Heimolen. “De bewoners van deze wijk komen op voor het behoud van een groene long in hun buurt en willen beletten dat het huidige natuur- en landbouwgebied verloren gaat voor de uitbreiding van een bedrijventerrein. Tientallen mensen hebben bezwaren ingediend en kwamen al meerdere keren protesteren aan de gemeenteraad tegen de plannen van het stadsbestuur.”

Stemmen kan nog tot eind januari via www.sint-niklaas.pvda.be/harteklop. De prijs wordt uitgereikt op vrijdag 31 januari om 20 uur in zaal Familia, tijdens de nieuwjaarsreceptie van PVDA Waasland.