PVDA heeft nieuwe voorzitter: Chris Wauman volgt Jef Maes op JVS

25 november 2019

16u28 0 Sint-Niklaas Chris Wauman is door de leden van PVDA in Sint-Niklaas verkozen tot de nieuwe lokale voorzitter. Hij volgt Jef Maes op.

Chris Wauman (34) uit de Elisabethwijk is de nieuwe voorzitter van de Sint-Niklase PVDA-afdeling. Hij werd zondag door de leden van de lokale afdeling verkozen. Wauman volgt gemeenteraadslid Jef Maes op, die de voorbije drie jaar voorzitter was van PVDA in de Wase hoofdstad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 haalde PVDA één zetel. “Het aantal leden in Sint-Niklaas verdubbelde op amper twee jaar tijd. Deze forse uitbreiding brengt heel wat taken met zich mee. We willen ons voorbereiden op de toekomst en kiezen ervoor om nieuwe, jonge krachten meer verantwoordelijkheid te geven”, klinkt het bij PVDA.

Chris Wauman kwam op bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en bij de Vlaamse verkiezingen in 2019. Hij schreef ook actief mee aan het stadsprogramma van PVDA in Sint-Niklaas.