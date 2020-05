Psychiatrisch centrum pakt uit met familieboxen: “Toch ontmoetingen creëren met familieleden” Joris Vergauwen

07 mei 2020

15u34 0 Sint-Niklaas Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus heeft speciale familieboxen ingericht om toch een ontmoetingsmogelijkheid te creëren voor cliënten.

Al sinds midden maart kunnen cliënten van het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus geen bezoek meer ontvangen. “Dat zijn intussen zeven lange weken voor wie het psychisch al moeilijk had. De campus verlaten, om bijvoorbeeld in het weekend naar huis te gaan, of het ontvangen van bezoek is verboden. In ons centrum is familiewerking echter één van de essentiële pijlers”, vertelt algemeen directeur Stefaan Baeten. “Familieleden of andere naasten van cliënten zijn een belangrijke partner in het herstelproces. Om toch een ontmoetingsmogelijkheid te creëren die alle veiligheidsmaatregelen respecteert, hebben we het concept van ‘familieboxen’ bedacht.”

Het gaat om twee bezoekunits en een wachtruimte-unit, ontwikkeld in samenwerking met een Limburgs bedrijf. “De bezoekunits werden ingericht als familiebox, met een doorzichtige scheidingswand. Zo kunnen cliënten toch familie ontmoeten, zonder dat er fysiek contact is. De units werden zo geplaatst dat familieleden de boxen enkel kunnen binnengaan via de straatkant, en cliënten enkel via de campus.”

Familieleden kunnen ook nog steeds pakjes aan cliënten bezorgen, via de speciaal daarvoor georganiseerde pakjesdienst aan de hoofdingang Dalstraat.