Provincie stelt ruimte op recreatiedomeinen ter beschikking van cultuursector en verenigingsleven Joris Vergauwen

18 september 2020

16u56 0 Sint-Niklaas De Oost-Vlaamse provinciale domeinen willen de cultuursector en het verenigingsleven in de regio een duwtje in de rug geven. Organisatoren kunnen van 1 oktober tot en met 31 december gratis of aan een heel laag tarief gebruikmaken van de infrastructuur van de domeinen bij het organiseren van evenementen en activiteiten.

De provincie wil de ruimtes op de recreatiedomeinen aanbieden aan professionele organisatoren die zalen of terreinen zoeken voor hun kleinschalige evenementen. Anderzijds kunnen de locaties ook een oplossing bieden aan lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, zoals voor een spaghetti-avond, vergadering of activiteit waar nu niet voeldoende ruimte voor is. In Sint-Niklaas stelt de provincie de buitenterreinen op De Ster ter beschikking. “De cultuursector en het verenigingsleven zijn hard getroffen door de coronacrisis. We willen een klein verschil maken door onze zalen en terreinen heel toegankelijk te maken”, aldus gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Annemie Charlier (N-VA).

Commerciële organisatoren betalen tot het einde van het jaar het laagste tarief. Niet-commerciële organisatoren betalen, afhankelijk van de locatie, niks of een kleine bijdrage. Ook evenementen tot eind december die al geboekt waren, genieten van dezelfde voorwaarden.

Meer info op de website van de provincie.