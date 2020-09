Provincie laat klimaatadaptatieplan voor het Waasland opmaken Joris Vergauwen

14 september 2020

12u23 0 Sint-Niklaas De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een gespecialiseerd studiebureau aan het werk gezet om een klimaatadaptieplan op te maken voor het Waasland.

Het ‘klimaatadaptatieplan’ voor het Waasland moet tot een hele reeks maatregelen leiden om de klimaatverandering op te vangen. De provincie wil de tien gemeenten in het Waasland ondersteunen en heeft een studiebureau de opdracht gegeven dat klimaatplan op te maken voor de regio. Hiervoor maakt de provincie een bedrag vrij van 136.366 euro. Het project gaat deze maand van start, voor een periode van twee jaar.

“De klimaatverandering zet zich razendsnel door. Om de gevolgen ervan in te dijken en ons milieu nog enigszins leefbaar te houden, biedt een klimaatbestendige inrichting van de omgeving soelaas. Een dergelijke omgeving tempert de extremen waarmee we steeds frequenter geconfronteerd worden”, legt gedeputeerde voor Klimaat Riet Gillis (Groen) uit. “We willen zowel oorzaak als gevolg van de huidige klimaatverandering aanpakken. De oorzaak, onze CO2-uitstoot, moet verder drastisch en dringend naar omlaag. Intussen wapenen we ons op lange termijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering, namelijk droogte, hitte, wateroverlast en erosie. Dat doen we door een klimaatbestendige omgeving te creëren met ruimte voor water en natuur. De opmaak van adaptatieplannen, zoals we nu in het Waasland starten, zijn essentieel.”

Het studiebureau zal nagaan welke effecten het Waasland ondervindt van de klimaatveranderingen en welke impact het heeft op de watervoorraden, fauna en flora en de landbouw. Ook de kritieke locaties die bij intense regenval onder water komen te staan, worden in kaart gebracht. Komen verder nog aan bod in de studie: de invloed van langdurige hitte op de regio, verkoeling in dichtbebouwde zones en dorpskernen, de aantasting van de Wase bossen door de letterzetterkever die zich nestelt in de door droogte verzwakte naaldbomen, enzovoort.

“Bedoeling is om uiteindelijk per gemeente specifieke maatregelen uit te werken in een lokaal adaptatieplan. Concreet gaat het vaak om maatregelen zoals ontharden en vergroenen.”

Waasland Klimaatland

De tien Wase gemeenten verlengden onlangs nog hun Europees klimaatengagement, waarbij ze zich engageren om tegen 2030 de CO2-uitstoot op hun grondgebied te reduceren met minstens 40 procent. Daarnaast zijn zij ook verplicht maatregelen te nemen die hun grondgebied weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In het Waasland werken de gemeenten samen onder de noemer ‘Waasland Klimaatland‘, samen met de provincie en de intercommunale Interwaas.