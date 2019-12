Provincie gaat op zoek naar uitbaters voor pop-up horeca op De Ster JVS

19 december 2019

18u14 0 Sint-Niklaas De provincie gaat op zoek naar een concessiehouder voor de tijdelijke exploitatie van horecagelegenheden op het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Kandidaten kunnen tot 3 februari een voorstel indienen voor een vast of mobiel uitbatingspunt.

In afwachting van een definitieve horeca-uitbating op het recreatiedomein wil de provincie de komende twee jaar de kans geven aan pop-up horeca-initiatieven. Daarvoor kunnen kandidaten tot 3 februari voorstellen indienen.

“De Ster heeft héél wat recreatieve en toeristische troeven met een strandzone en zwemvijver, speeltuin en kinderboerderij en tal van sportfaciliteiten. De Ster heeft ook nood aan consumptiezones. Daarom zoeken we gemotiveerde kandidaten voor de tijdelijke exploitatie van pop-up horeca-uitbatingen op het recreatiedomein. Kandidaten kunnen een voorstel indienen voor een vast of mobiel uitbatingspunt”, klinkt het bij de provincie.

De concessie is voor een periode die minimaal loopt van 3 april 2020 tot en met 30 september 2020 en maximaal loopt van 3 april 2020 tot en met 4 januari 2021. Deze overeenkomst is maximaal met één jaar verlengbaar.

De opdracht wordt gegund op basis van een objectieve vergelijking van offertes.

Geïnteresseerden vinden hier alle info.