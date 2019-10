Provinciale rampoefening: Patershoek donderdag afgesloten van 18 tot 21 uur JVS

23 oktober 2019

15u09 0 Sint-Niklaas Donderdagavond vindt er een grootschalige provinciale rampoefening plaats aan Patershoek (N403) in Sint-Niklaas. De baan richting Sint-Pauwels wordt tussen 18 en 21 uur volledig afgesloten.

Donderdagavond wordt er een zwaar ongeval gesimuleerd aan Patershoek, op de grens van Sint-Niklaas en Sint-Pauwels. Het gaat om een samenwerking tussen de provinciale diensten, het stadsbestuur, de brandweer, de politie en de medische diensten. Bij de oefening worden onder meer noodprocedures en communicatiesystemen getest.

In de loop van de oefening zullen heel wat voertuigen van de hulpdiensten af en aan rijden. Tijdens de oefening wordt er via het nationaal alarmeringssysteem BE-alert een testbericht verstuurd naar alle geregistreerde personen in de omgeving van Patershoek.

Tijdens de oefening wordt Patershoek volledig afgesloten voor het verkeer, vanaf Vlyminckshoek in de richting van Sint-Pauwels, in beide rijrichtingen. Ook fietsers en voetgangers krijgen geen doorgang. Er wordt een wegomleiding voorzien.