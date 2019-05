Programma zomerconcerten in stadspark bekend: Guy Swinnen opent op 2 juli, Willy Sommers sluit af op 13 augustus JVS

22 mei 2019

16u01 0 Sint-Niklaas Engie Parkies, de organisatie achter de zomerconcerten in het stadspark in Sint-Niklaas, heeft de artiesten bekendgemaakt die er in juli en augustus op het podium staan.

In juli en augustus zijn er in totaal zeven gratis zomerconcerten in het Romain De Vidtspark in Sint-Niklaas, telkens op dinsdagavond. De concertreeks start al vroeg deze keer, op 2 juli. Dan staat Guy Swinnen op het podium in het park. Daarna volgen Uncle Phil (9/7), Coco jr & The All Stars (16/7), Metejoor (23/7), Belle Perez (30/7) en Boulevard Vinyl (6/8). Op dinsdag 13 augustus sluit Willy Sommers de zomerconcerten af.